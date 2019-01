Belg Peter Ramboer geeft bevel over NAVO-vloot door aan een Deen

De Belgische fregatkapitein Peter Ramboer geeft vandaag het bevel over de Noord-Europese mijnenjagersvloot van de NAVO door aan de Deense commandant Peter Krogh. Ramboer stond een jaar lang aan het roer van de vloot. Het commando van de Noord-Europese NAVO-mijnenjagersvloot (‘Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, of SNMCMG 1) is één van de vier militaire topfuncties binnen de vloot van de NAVO. Het gaat om zes schepen die afwisselend voor de NAVO-vloot varen en waaraan meer dan 300 bemanningsleden uit verschillende Noordwest-Europese landen meewerken. De vloot bestrijkt een zeegebied van de Poolcirkel tot het Kanaal, met inbegrip van de Baltische Zee.

De West-Vlaming Peter Ramboer stond het afgelopen jaar aan het roer. Onder zijn commando nam de vloot deel aan verschillende ontmijningsoperaties, onder meer in het Franse departement Manche, in de regio Normandië. De vloot deed in mei ook mee aan de jaarlijkse operatie in de Baltische zee, om er de overblijvende munitie en explosieven uit de twee Wereldoorlogen op te ruimen. Eind oktober volgde nog ‘Trident Juncture’, een oefening in en rond Noorwegen en de grootste van de NAVO sinds het einde van de Koude Oorlog.







Ramboer geeft het bevel vandaag officieel door aan Peter Krogh, in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Dat gebeurt in aanwezigheid van de Commandant van de marine, divisie-admiraal Wim Robberecht. Vorige week kreeg Ramboer in Antwerpen nog de ‘Maritime Award’, een prijs van de Belgische Maritieme Liga.

bron: Belga