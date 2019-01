Australian Open – Bonaventure: “Had altijd in de tweede ronde moeten staan”

“Ik heb het verlies alleen aan mezelf te danken. Het enige dat Sachia Vickery deed, was de bal in het veld slaan.” Dat zei Ysaline Bonaventure (WTA 159) nadat ze maandag het onderspit had moeten delven in Melbourne tegen Sachia Vickery (WTA 123). Ze verloor met 2-6, 6-4 en 6-4 in de eerste ronde tegen de Amerikaanse. De Luikse van 24 jaar had nochtans de wedstrijd in handen.

“Ik heb de kans niet gegrepen. Ik had altijd de tweede ronde moeten halen”, zei Bonaventure, met rood doorlopen ogen, na haar nederlaag. “Ik speelde een heel goede eerste set en nadien heeft ze alles gedaan om het ritme te breken. Ze nam alle tijd tussen de punten, ze riep de kinesist en zei dat ze geblesseerd was, enzovoort. Dat heeft me gefrustreerd en heeft me uit mijn spel gehaald. In de derde set nam de stress de bovenhand. Ik leidde 3-2, 40-15, nadien nog 15-40 op 3-3, maar ik heb me gehaast en veel fouten gemaakt.”

“Ze heeft het goed gespeeld. Het is spijtig, want mijn tennis was beter en er was ruimte”, zei Bonaventure. Ze hoopt dat het verlies haar goede elan niet zal breken waarmee ze het jaar begon. “Het is moeilijk om positief te blijven. Ik hoop dat ik er de volgende keer beter mee zal kunnen omgaan, ook al heb ik alle mental coaches van België en Nederland al geraadpleegd. Het is was mijn eerste grandslamtoernooi. Ik heb mooie dingen laten zien en ik weet dat er nog een paar kleine details ontbreken. Ik hoop dat ik zal kunnen bevestigen.”

bron: Belga