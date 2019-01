Alpenregio maakt zich op voor meer sneeuw en hoog lawinegevaar

De Alpenregio maakt zich op voor een nieuw winteroffensief met alweer een verhoogd risico op lawines.

In Oostenrijk zijn door het hevige winterweer minstens een tiental plaatsen onbereikbaar, en zowat 180 straten zijn versperd. Het gevaar voor lawines is inmiddels opnieuw gestegen in vergelijking met dit weekend, vooral dan in de deelstaten Vorarlberg en Tirol. In de eerste regio viel vanochtend 65 tot 100 centimeter nieuwe sneeuw en in de loop van de dag wordt nog eens 30 tot 50 centimeter extra verwacht. In de regio Salzburg zijn volgens de autoriteiten als gevolg van de sneeuw 17.000 mensen gestrand.







In Balderschwang, in het zuiden van Duitsland, werd een hotel door een lawine getroffen, maar volgens de politie vielen daarbij geen gewonden. De gemeente is sinds zondag van de rest van de wereld afgesneden als gevolg van het verhoogde risico op lawines op de weg die naar het dorp voert.

Een ander gevolg is dat de lagergelegen regio’s, waar de temperaturen lager zijn en er minder sneeuw is opgehoopt, geconfronteerd worden met het risico op overstromingen. Tot hiertoe zijn volgens de autoriteiten enkel velden en weiden ondergelopen, maar verdere waakzaamheid is geboden in sommige woongebieden, aldus de politie.

Zwitserland is eveneens getroffen en in bepaalde gebieden geldt ook daar het hoogste alarmniveau voor lawines. Voor vele huiseigenaars in de Alpenregio is het tot slot nerveus afwachten of hun daken het gewicht van zoveel sneeuw aankunnen.

bron: Belga