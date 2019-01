Afscheidnemende Murray strandt op Australian Open in eerste ronde

Andy Murray (ATP 229) is vandaag uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open. De Schot verloor in vijf sets van de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 24). De partij in de Melbourne Arena duurde ruim vier uur. Bautista Agut haalde het met 6-4, 6-4, 6-7 (5/7), 6-7 (4/7) en 6-2.

De 31-jarige Murray had voor aanvang van het toernooi zijn afscheid aangekondigd omdat hij te veel last blijft ondervinden van zijn rechterheup. De olympisch kampioen van Londen en Rio voegde eraan toe te hopen dat hij het nog kan rekken tot Wimbledon, het grandslamtoernooi dat hij twee keer won (in 2013 en 2016).







In Melbourne speelde Murray vijf keer de finale, maar telkens stond hij in het verliezende kamp: vier keer tegen Novak Djokovic (in 2011, 2013, 2015 en 2016), een keer tegen Roger Federer (in 2010).

Roberto Bautista Agut, het 22e reekshoofd, speelt in de tweede ronde tegen de Australiër John Millman (ATP 37). Die klopte de Argentijn Federico Delbonis (ATP 80) met 6-3, 3-6, 7-6 (7/3) en 6-2.

Bron: Belga