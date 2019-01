‘Weduwe’ Freddie Mercury verdiende al hallucinant bedrag aan film ‘Bohemian Rhapsody’

Ze was de enige vrouw in het leven van de Queen-zanger en werd zijn grootste erfgename. Sinds kort zit ze er nog wat extra warmpjes bij nu het leven van haar minnaar en beste vriend werd verfilmd en wereldwijd succes kent.

Tot de film Bohemian Rhapsody een wereldhit werd en goed onderweg is om meer dan een miljard euro aan recettes te gaan opbrengen, had vrijwel niemand van haar gehoord. Mary Austin was de enige vrouw in het leven van de Queen-zanger en woont nog steeds in het 28 kamers tellende huis in West-Londen, waar zij in de jaren zeventig introkken met een geschatte waarde van ruim 22 miljoen.

Bijna 45 miljoen euro aan royalties