VIDEO. Na schuinsmarcheren is er nu ook ‘schuinparkeren’

Een parkeerplaats vinden in de stad is voor elke auto-eigenaar een gekende beproeving. Parkeergarages bieden vaak soelaas, maar die raken al snel vol, en het terugvinden van je auto is ook geen evidentie.

Gelukkig is China er nog om dat te veranderen. Daar zijn ze op de proppen gekomen met een diagonale slimme parkeergarage. Het is de eerste in zijn soort met een robot die auto’s naar een unieke plaats drijft waar ze schuin rechtopstaand geparkeerd worden.

Zo werkt het







Bij het inrijden van de garage, moet de chauffeur de wagen simpelweg achterlaten op een platform. De machine neemt het dan over.

Wanneer je opnieuw wil vertrekken, moet je een gekregen badge inscannen en de wagen wordt vanzelf terug naar beneden gebracht.

Deze futuristische werkwijze kan de capaciteit van parkeergarages met 60% vergroten.