Tromgeroffel... zo ziet de penis van de Metrolezer eruit!

Zaterdag trakteerden we u op een entertainende poll. Door het beantwoorden van enkele simpele vragen kon je – eindelijk! – achterhalen wat voor type penis je hebt. Van komkommers tot bananen: dit is de uitslag.

Honger?

Zoals we eerder al zeiden: er bestaat niet zoiets al een ‘normale’ penis. Piemels komen in alle mogelijke vormen en maten. Toch zijn er enkele types die duidelijk aan de winnende hand zijn bij de Metrolezer. Bijna 30% van jullie is gezegend met een banaan. De top drie is sowieso een groot smulfestijn: met 25% staat de genereuze komkommer op twee en de worst komt binnen op de derde plaats met 22%. Al doet het aantal komkommers ons vermoeden dat niet iedereen het spelletje eerlijk heeft gespeeld…

Bijzondere penissen







Maar we hadden het natuurlijk over zeven verschillende typetjes. 8% van de Metrolezers is in het bezit van een potlood, 6% moet het met een hamer doen. Het ijshoorntje en de paprika strandden onderaan het lijstje, met elk 4 tot 5%.

Ook benieuwd? Je kan nog steeds deelnemen!