Josje Huisman: “Alle clichés over moeder worden zijn waar”

Drie weken geleden werd Josje Huisman mama van haar eerste kindje. Maandag plaatste ze een openhartig bericht op Instagram over haar ervaringen tot nu toe.

De voormalige K3-zangeres beviel op 25 december van haar zoontje Kamari. Op Instagram beschrijft ze onverbloemd hoe ze het moederschap tot nog toe ervaren heeft. “Mijn haar zit slordig. Ik heb geen tijd/zin om make-up op te doen. Mijn kleren zitten vaak onder spuug/melk. Ik klungel misschien hier en daar. Soms overmand door emoties… Alle clichés over moeder worden zijn waar”, begint ze met de schaduwkantjes.

Gelukkiger dan ooit







Maar daarnaast benadrukt de 32-jarige Nederlandse dat ze nooit eerder zo gelukkig was als nu. “Maar jemig, wat is het leuk om een kindje te hebben… Ik heb ’t gevoel dat ik niet eerder zo goed in mijn vel zat. Mijn lichaam is anders, maar ik ben er trots op… En tja, misschien gaat dat slaapgebrek nog wel wegen, maar today is a good day!”, klinkt het.

En ook haar vriend en papa van Kamari krijgt nog wat lof toebedeeld. “Gelukkig beleef ik dit alles met de leukste man waar ik van hou”, aldus de kersverse mama.