De Wever wil Antwerpen inruilen voor Vlaanderen

Bart De Wever zal op 26 mei de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement trekken in Antwerpen en stelt zich kandidaat als minister-president van Vlaanderen. Gewezen federaal vice-premier Jan Jambon zal de Antwerpse Kamerlijst trekken en wordt daarmee kandidaat-premier. Huidig minister-president Geert Bourgeois zal dan weer de Europese lijst trekken.

Bart De Wever (foto centraal) maakt er geen geheim van dat de keuze van de N-VA mee is ingegeven door de recente communicatie van de PS. De Franstalige socialisten kondigden vrijdag een ‘reconquista’ aan. Om die ‘herovering’ af te weren, moet N-VA volgens De Wever haar “sterkste opstelling” naar voren schuiven.

Eerst Vlaanderen







Concreet wil dat zeggen dat Bart De Wever zelf kandidaat is voor het minister-presidentschap in Vlaanderen. Als De Wever minister-president wordt, stopt hij als Antwerps burgemeester en moet de partij ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. Gewezen vicepremier Jan Jambon zal de Antwerpse Kamerlijst trekken en profileert zich zo als kandidaat-premier. De Wever is ook duidelijk. Zijn partij zal enkel nog in een federale regering stappen “als die een beleid voert dat noodzakelijk is voor Vlaanderen”.

Huidig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal de Europese lijst voor N-VA trekken. “Ik ben heel enthousiast over de keuzes van mijn partij”, aldus Bourgeois.