Zeker 3,5 miljoen passagiers werden in 2018 in België getroffen door verstoorde vluchten

In ons land kwamen vorig jaar 3,5 miljoen passagiers in aanmerking voor een schadevergoeding omdat hun vlucht op een Belgische luchthaven verstoord of geannuleerd was. In zes Europese landen – België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Groot-Brittannië – gaat het in totaal om 10 miljoen mensen. Dat moet blijken uit cijfers van AirHelp, een bedrijf dat juridische steun levert aan passagiers wiens vlucht geannuleerd is. In totaal steeg het aantal vertraagde of geannuleerde vluchten vorig jaar in de zes geanalyseerde landen met bijna 32 procent tegenover 2017. Tegenover 2016 was er een stijging van bijna 39 procent. Alle zes landen waren in 2018 minder stipt dan het jaar voordien, maar vooral België scoort slecht met een daling van 7,7 procentpunt, aldus AirHelp.

Elke dag werden meer dan 335.000 passagiers uit België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië geconfronteerd met een vertraagde of geannuleerde vlucht. In Duitsland verdubbelde het aantal vertraagde vluchten zelfs tussen 2016 en 2018, blijkt uit de analyse van AirHelp.







In België steeg het aantal verstoorde vluchten met 36 procent tussen 2017 en 2018. Het aantal passagiers dat daardoor getroffen werd, liep op tot 3,5 miljoen. Na een verbetering tussen 2016 en 2017, daalde de stiptheid in de Belgische luchthavens in 2018 tot 71,62 procent. Daarmee zijn de we de slechtste leerling van de geanalyseerde landen. Volgens AirHelp kan een oorzaak gezocht worden bij de reeks stakingen bij de Ierse lowcostmaatschappij Ryanair in België.

