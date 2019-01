Winterweer in Duitsland en Oostenrijk – Fernpass zeker tot dinsdagavond afgesloten, meerdere dorpen van buitenwereld afgesloten

De Fernpass, een van de belangrijkste transitwegen tussen Duitsland en Oostenrijk, blijft nog zeker tot dinsdagavond afgesloten voor het verkeer door het gevaar voor lawines. Het enige alternatief voor automobilisten is om een grote omweg te nemen langs de Inntalautobahn (A12), melden de autoriteiten in Tirol zondag. Ook in de regio van Salzburg zijn verschillende straten versperd door nieuwe sneeuw- en regenval. De autoriteiten van Salzburg raden mensen die aan de rand van het bos wonen om op de begane grond te slapen, aangezien vallende bomen en takken daken kunnen beschadigen of mensen bedolven kunnen worden door hopen sneeuw als de daken het zouden begeven.

Verschillende skigebieden en dorpen blijven in Oostenrijk ondertussen afgesloten van de buitenwereld. Zo zijn de toegangswegen naar de skigebieden Lech en Zürs afgesloten, en ook dorpen als Stuben am Arlberg, Ischgl en Galtür zijn niet meer bereikbaar. In Sölden, waar de straten in de loop van de avond afgesloten worden, zal een noodopvang geopend worden. In bepaalde regio’s in Oostenrijk ligt nu al twee tot drie meter sneeuw.

In de Alpen kwamen zondag in totaal vijf mensen om het leven: in Lech kwamen drie skiërs om door een lawine, terwijl in de Franse Alpen twee arbeiders omkwamen toen ze met explosieven op een gecontroleerde manier een lawine wilden veroorzaken.

Ook in Duitsland viel uitzonderlijk veel sneeuw. In het skigebied Balderschwang im Allgaü, in de Duitse deelstaat Beieren, zitten zo’n 1.300 inwoners en toeristen vast nadat een lawine een provincieweg volledig bedolven heeft.

