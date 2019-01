Weerbericht: van nat en zacht naar fris en droog

Nog twee dagen regen en vanaf dinsdag wordt het weer droog. Donderdag wordt een regenachtige spelbreker, maar vanaf vrijdag wordt het droog. We krijgen dan weer de zon te zien, maar het wordt wel frisser. Dat meldt het KMI. Deze namiddag is het zwaarbewolkt met geleidelijk overal matige regen. Het is zacht met maxima tussen 6 graden op de Hoge Venen en 10 graden in het westen van het land. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan de kust krachtig uit westnoordwest. In de loop van de namiddag verwachten we rukwinden tot 60 à 65 km/uur.

Vanavond en -nacht wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met buien en tussendoor ook droge momenten. In het tweede deel van de nacht kunnen de buien soms wat winters van karakter worden op de Hoge Venen. Op het einde van de nacht bereikt een gestructureerde buienlijn ons land via het noorden. De minima liggen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 7 graden aan de kust. De wind wordt vanavond vrij krachtig en krachtig aan zee uit noordwest met tijdelijk rukwinden tot 70 à 80 km/uu. In de loop van de nacht zwakt die af naar matig in het binnenland en vrij krachtig aan de kust.







Morgen is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met af en toe enkele buien. In de Ardennen zijn de buien soms winters van karakter. De maxima schommelen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden in het westen van het land. Morgenavond en -nacht is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met enkele laatste buien en eventueel nog een laatste sneeuwbui in de Ardennen. Daarna wordt het meestal droog. De minima liggen tussen -1 graad op de Hoge Venen en +4 aan de kust.

Dinsdagochtend wisselen wolkenvelden af met opklaringen. Geleidelijk neemt de bewolking toe. Wat gemiezer is niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 8 of 9 graden elders.

Woensdag is het overwegend droog met zwaarbewolkte perioden en opklaringen. Het kwik stijgt tot rond 7 graden in het centrum. De wind waait matig uit het zuidwesten. ’s Avonds of ’s nachts bereikt een regenzone ons land vanaf het westen.

Donderdag begint de dag betrokken met regen. Vanaf de kust wordt het droog met brede opklaringen. In het zuidoosten van het land kan het tot ’s avonds duren vooraleer de eerste opklaringen verschijnen. De maxima l liggen rond 6 graden in het centrum.

Van vrijdag tot zondag is het droog met vrij veel zonneschijn. Op sommige plaatsen kan het ochtendgrijs wel zeer hardnekkig zijn. Het wordt kouder met algemene nachtvorst en overdag temperaturen die met moeite tot 2 of 3 graden klimmen in het centrum. Daarbij is er ook kans op aanvriezende mist.

bron: Belga