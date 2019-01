Wall Street eindigt opnieuw boven 24.000 punten

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag na een schommelende sessie uiteindelijk hoger gesloten. Daarmee zet Wall Street de winstreeks van de afgelopen dagen door. Beleggers verwerkten opmerkingen van Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, dat de Amerikaanse centrale bank geduldig kan zijn met het verhogen van de rente. Verschillende winkelbedrijven gingen stevig omlaag na tegenvallende resultaten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 24.001,92 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 2.596,63 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 6.986,06 punten.

Powell verklaarde dat de Fed een afwachtende houding zal aannemen met het rentebeleid. Daarbij wordt bekeken hoe de wereldwijde economische risico’s invloed hebben op de Amerikaanse economie, aldus Powell. Zijn grootste zorg is de afzwakkende wereldeconomie.

Verder bleef de shutdown van de Amerikaanse overheid boven de markt hangen. President Donald Trump heeft een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Democraten over de bouw van een muur aan de grens met Mexico woensdag abrupt verlaten. Het was een “totale verspilling van tijd”, aldus Trump. De strijd over de grensmuur die Trump wil, is de reden voor de shutdown, die delen van de overheid sinds kerst stillegt.

Sportartikelenproducent Nike ging licht omlaag. De Europese Commissie opent een onderzoek naar de fiscale behandeling van Nike in Nederland. Brussel wil nagaan of belastingafspraken die Nederland met Nike heeft gemaakt de onderneming een oneerlijk voordeel opleveren ten opzichte van haar concurrenten.

Retailers Kohl’s en Macy’s beleefden een tegenvallende feestdagenperiode en verloren 4,8 en 17,7 procent. Datzelfde gold voor L Brands, moederbedrijf van lingeriemerk Victoria’s Secret, dat 4,4 procent inleverde. Daarnaast verlaagde American Airlines (min 4 procent) zijn winstverwachting.

Ford Motor (min 0,5 procent) zet het mes in zijn Europese divisie. De automaker schrapt naar verwachting duizenden banen en sluit mogelijk enkele fabrieken. Met de ingrepen wil Ford weer winstgevend worden in de regio.

De euro was 1,1499 dollar waard, tegen 1,1517 dollar in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 52,57 dollar. Brent klom 0,2 procent tot 61,56 dollar per vat.

Bron: Belga