Vijf doden bij aanval taliban op politiebureau in Afghanistan

Bij een aanval van de taliban op een politiekantoor zaterdag in de westelijke provincie Herat in Afghanistan zijn vijf mensen omgekomen. Onder de slachtoffers drie politiemensen en een kind, aldus een woordvoerder van de loakel autoriteit zondag.

De aanval werd uitgevoerd door drie talibanstrijders rond 14.30 uur onze tijd zaterdag, aldus Jailani Farhad, woordvoerder van de gouverneur.

De drie taliban kwamen zelf ook om het leven bij het vuurgevecht dat twee uur duurde. Daarnaast werden ook vier politiemensen gewond. De springlading die op een voertuig van de drie was bevestigd, kon tijdig onschadelijk gemaakt worden.

Talibanwoordvoerder Qari Yosouf Ahmadi eiste de aanslag zaterdag op in een tweet. .

Bron: Belga