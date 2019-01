Verdachte vrachtwagenchauffeur die manifestant doodreed aangehouden in Nederland

Een Nederlander van 55 jaar die ervan verdacht wordt vrijdagavond in Wezet (Visé) een manifestant van de gele hesjes-beweging met opzet te hebben aangereden waarna die manifestant overleed is, is gisterenavond aangehouden in Nederland. Dat is vandaag vernomen bij het parket in Luik. “Ja, hij is zaterdagavond aangehouden”, zegt Catherine Collignon, woordvoerster van het Luikse parket, die hiermee lokale berichtgeving bevestigt. “De Belgische politie heeft me bevestigd dat hij is aangehouden door hun Nederlandse collega’s.”

Zaterdag had Collignon gezegd dat de verdachte uit de buurt van het Nederlandse Tilburg geïdentificeerd was op basis van de nummerplaat van de vrachtwagen die was genoteerd door getuigen.







Bron: Belga