Venezolaanse parlementsvoorzitter opgepakt door geheime dienst

In Venezuela is parlementsvoorzitter Juan Guaidó opgepakt door de geheime dienst. Dat werd zondag meegedeeld op de Twitterpagina van Guaidó. De parlementsvoorzitter, die deel uitmaakt van de oppositie, is in een bittere machtsstrijd verwikkeld met president Nicolás Maduro. “Een commando van Sebin heeft vandaag de parlementsvoorzitter opgepakt en we weten niet waar hij zich nu bevindt”, aldus het bericht op Twitter. Hij werd volgens parlementsleden en volgens zijn vrouw opgepakt toen hij onderweg was naar een publieke bijeenkomst. De echtgenote verklaarde dat gewapende en gemaskerde personen de auto waarin zij met haar man zat, tegenhielden en iedereen lieten uitstappen. Daarop zeiden ze dat Guaidó onmiddellijk gearresteerd werd.

Lokale media melden dat de opposant kort nadien weer werd vrijgelaten, terwijl andere journalisten lieten weten dat de man nog steeds in hechtenis zit.

Guaidó had vrijdag, de dag nadat Maduro de eed aflegde voor zijn tweede termijn als president, nog aan militanten verklaard dat de Venezolaanse grondwet hem de macht gaf om de macht te grijpen om een overgangsregering te vormen en nieuwe verkiezingen uit te roepen. Hij vroeg het volk en het leger om steun, en riep op om op 23 januari op straat te komen.

Het door de oppositie gecontroleerde parlement noemde de herverkiezing van Maduro vorige week nog “onwettig”. En ook verschillende landen en internationale organisaties hadden de herverkiezing van Maduro in mei vorig jaar ondemocratisch genoemd. De oppositie had de verkiezing geboycot, waardoor de opkomst zeer laag was.

