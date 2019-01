Sociale onrust Frankrijk – Rassemblement National lanceert Europese campagne met oproep aan gele hesjes

De Franse extreemrechtse Rassemblement National heeft zondag zijn campagne gelanceerd voor de Europese verkiezingen van 26 mei. Partijvoorzitster Marine Le Pen riep de tienduizenden manifestanten van de gele hesjesbeweging op om van verkiezing een referendum te maken over het beleid van president Emmanuel Macron. “In de context van de gezonde volksopstand van de gele hesjes, biedt deze verkiezing de kans om een einde te maken aan deze crisis die ontstaan is door de onverzettelijkheid en minachting van een incompetente president wiens gedrag onrustwekkend is”, zei Le Pen tijdens een campagnerally.

Dat Le Pen verwijst naar de gele hesjes is niet verrassend. De beweging is ontstaan uit een ontevredenheid over hoge benzineprijzen, maar is geëvolueerd tot een brede protestbeweging die meer sociale rechtvaardigheid vraagt, ook voor zij die het slachtoffer zijn van de globalisering en deregulering. Hoewel de manifestanten niet aan een partij gelinkt zijn, delen ze veel eisen met de RN van Le Pen: proportionele representatie in het parlement, directe democratie via referenda, minder Europese integratie en het ontslag van president Macron.

“Als Macron niet slim genoeg is om dichter bij het volk te komen door het parlement te ontbinden, dan moet de politieke arbitrage vanuit de verkiezingen komen”, zei Le Pen, waarop de aanwezigen reageerden met “Macron, demission! ” (“Macron, neem ontslag”).

Sinds het begin van de gele hesjesprotesten in november, doet RN het beter in de peilingen. Volgens een peiling van Ifop van midden december, krijgt RN steun van 24 procent van de Fransen, tegenover 18 procent voor de LREM van Macron.

Le Pen komt zelf niet op voor de Europese verkiezingen, omdat ze in het Frans parlement wil blijven. Lijsttrekker voor de partij is de 23-jarige Jordan Bardella. “In Italië en in Oostenrijk regeren onze bondgenoten. Een betere toekomst ligt binnen ons bereik”, zei hij zondag tijdens een toespraak waarin hij ook uithaalde naar het Franse en Europese migratiebeleid.

