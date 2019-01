Opgepakte terrorist Battisti “in de komende uren” naar Italië gevlogen

Cesare Battisti, de linkse terrorist die zaterdag werd opgepakt in Bolivia, zal “in de komende uren” naar Italië overgevlogen worden. Dat heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte zondag op Facebook verklaard. Battisti werd in Italië veroordeeld tot een levenslange celstraf voor vier moorden, maar ontsnapte in 1981 uit de gevangenis. In december hadden Braziliaanse rechters zijn arrestatie bevolen, waarna Battista naar Bolivia was gevlucht. “Cesare Battisti zal in de komende uren terugkeren naar Italië, met een directe vlucht van Santa Cruz naar Rome”, aldus Conte. “Ik heb net de Braziliaanse president Jair Bolsonaro aan de telefoon gehad, die ik uit naam van de Italiaanse overheid heb bedankt voor de efficiënte samenwerking die geleid heeft tot de arrestatie van Battisti. En ik bedankt ook de Boliviaanse autoriteiten.”

Battisti vertrekt normaal gezien ’s avonds laat in Bolivia, en zal in de vroege namiddag aankomen in Italië, aldus de Italiaanse media op gezag van “goed geïnformeerde bronnen”. Het vliegtuig zou één technische tussenlanding moeten maken. Eerder was er sprake van dat Battisti eerst naar Brazilië gevoerd zou worden en daar opgepikt zou moeten worden, maar dat lijkt niet meer aan de orde.

De Italiaanse overheid kondigde zondag al aan dat ze een vliegtuig met aan boord politiemensen en leden van de staatsveiligheidsdiensten naar Bolivia zou sturen. Dat vliegtuig was om 18.40 uur nog steeds onderweg naar Bolivia, zo blijkt uit radarbeelden.

De Boliviaanse minister van Binnenlandse Zaken, Carlos Romero, liet zondag ook nog weten dat Interpol Bolivia Battista in de komende uren zal overdragen aan Interpol Italië.

Battisti stond aan de wieg van de radicale Italiaanse groepering Gewapende Proletariërs voor het Communisme. Hij werd in 1993 bij verstek veroordeeld voor vier politieke moorden in de jaren 1970. Hij ontsnapte uit een Italiaanse gevangenis in 1981 en vluchtte naar Frankrijk en Mexico voor hij in Brazilië terechtkwam in 2004 en zich daar blijvend vestigde. Hij is nu 63 jaar en heeft altijd zijn onschuld staande gehouden.

Bron: Belga