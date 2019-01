Ontslagen topman Ghosn sinds 2012 gedomicilieerd in Nederland

Carlos Ghosn, de topman van de Franse autobouwer Renault die sinds november in Japan in de cel zit, is sinds 2012 niet meer gedomicilieerd in Frankrijk, maar in Nederland. Dat meldt het Franse dagblad Libération. Renault en de Franse belastingdienst willen geen commentaar kwijt op het bericht. “In 2012 heeft Carlos Ghosn ervoor gekozen om zich voor zijn belastingen te domiciliëren in Nederland”, aldus de krant. “Tot dan was hij onderworpen aan de Franse belasting op vermogen (ISF), die niet bestaat in Nederland.” De ISF werd in 2012 bovendien opgetrokken.

Daarnaast ontwijkt Ghosn zo ook een bijzondere bijdrage op hoge inkomens (CEHR) in Frankrijk, die onder het presidentschap van François Hollande ingevoerd werd.







In Frankrijk wordt vandaag verontwaardigd gereageerd op het bericht. President Emmanuel Macron verklaarde in december nog dat “de topman van een Frans bedrijf zijn belastingen in Frankrijk moet betalen”. De Franse minister van Economie Bruno Le Maire heeft aan Renault informatie gevraagd over de verloningen van bepaalde leidinggevenden.

Bron: Belga