Netanyahu bevestigt aanvallen van Israëlische luchtmacht in Syrië

Israël heeft bevestigd dat zijn luchtmacht voor de recente aanvallen in Syrië verantwoordelijk is. “In de afgelopen 36 uur heeft de luchtmacht Iraanse depots met Iraanse wapens op de internationale luchthaven van Damascus aangevallen”, zei premier Benjamin Netanyahu vandaag tijdens een kabinetszitting in Jeruzalem. Israël heeft vorig jaar slechts zelden commentaar gegeven over dergelijke aanvallen in het buurland. Het Syrische staatspersbureau Sana had gemeld dat Israëlische gevechtsvliegtuigen vrijdag raketten op doelwitten in de omgeving van Damascus hadden afgevuurd. Een daarvan had een magazijn op de luchthaven van de hoofdstad geraakt, de meeste werden echter door de Syrische luchtafweer geneutraliseerd.

“De frequentie van recente aanvallen toont aan dat we vastbeslotener zijn dan ooit om actie te ondernemen tegen Iran in Syrië”, zei Netanyahu. “We hebben met indrukwekkend succes een militaire vestiging van Iran in Syrië aangepakt. In de marge van deze operatie heeft de Israëlische luchtmacht honderden doelwitten van Iran en de Hezbollah-militie aangevallen.”







De Israëlische regering heeft herhaaldelijk benadrukt dat zij een langdurige Iraanse militaire aanwezigheid in Syrië “niet zal tolereren”. Israëls aartsvijand Iran is naast Rusland een nauwe bondgenoot van de regering van president Bashar al-Assad en steunt hem militair in de al zeven jaar aanslepende interne Syrische oorlog.

Bron: Belga