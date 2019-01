Man zwaargewond bij ongeval in Welkenraedt

Bij een verkeersongeval in Welkenraedt (provincie Luik) is zondagmiddag een man zwaargewond geraakt. Dat meldt de lokale politie. De man zat alleen in zijn wagen toen hij zondagmiddag op de rue Hockelbach de controle verloor over zijn stuur en tegen een boom botste. De brandweer moest het slachtoffer, een 30-jarige man, uit het wrak bevrijden. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis en volgens de politie verkeert hij in levensgevaar.

Het parket van Luik onderzoekt de juiste omstandigheden van het ongeval.

bron: Belga