Jonge vrouw wordt nog vermist na explosie in Parijse bakkerij

Een dag na de zware explosie in het centrum van Parijs wordt nog een jonge vrouw vermist. Vanochtend werd verder naar haar gezocht, aldus het parket van Parijs. Bij de explosie, die hoogstwaarschijnlijk door een gaslek in een bakkerij werd veroorzaakt, zijn zaterdag volgens officiële cijfers drie mensen omgekomen, twee brandweerlieden en een Spaanse toeriste.

Het ongeluk deed zich tegen 09.00 uur voor in de Rue de Trévise, ongeveer een kilometer in vogelvlucht van de Parijse opera. Verschillende huizen liepen zware schade op. Honderden mensen kunnen hun woningen in de omgeving voorlopig niet meer in, schrijft Le Figaro. Ze werden door de autoriteiten in andere accommodaties ondergebracht.







Rond de 100 politieagenten en bijna 200 brandweerlieden werden volgens Binnenlandse Zaken na de explosie ingezet. De veiligheidsinstanties onderzoeken momenteel, of aanpalende gebouwen niet zodanig beschadigd zijn dat ze een gevaar kunnen vormen voor bewoners en omwonenden.

Bron: Belga