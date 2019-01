Israëli’s en Palestijnen bestoken elkaar aan Gazastrook

Het Israëlische leger heeft zaterdagavond twee sites van Hamas, de islamistische beweging die aan het roer staat in de Gazastrook, bestookt met raketten. De aanval kwam er volgens het leger nadat er eerder op de avond een raket vanuit de Gazastrook was gelanceerd richting Israël. Vrijdag al schoot het Israëlische leger een Palestijnse vrouw dood tijdens een manifestatie aan de grens met de Gazastrook. “De Palestijnen hebben eerder vanavond een raket gelanceerd naar Israël”, zo klonk het op Twitter. “Als antwoord hebben onze jachtvliegtuigen twee ondergrondse structuren van Hamas in de Gazastrook bestookt”.

Veiligheidsbronnen in Gaza laten weten dat er bij het Israëlische offensief geen slachtoffers gevallen zijn.

Bron: Belga