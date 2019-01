Iran wil hoogverrijkte nucleaire brandstof fabriceren

Iran werkte aan een nieuwe technologie voor de productie van hoogverrijkte nucleaire brandstof. Die moet een verrijkingsgraad van 20 procent hebben en in de kernreactor van Teheran en gelijkaardige installaties voor medische doelen gebruikt worden. Dat deelde vicepresident Ali-Akbar Salehi vandaag mee. Het is onduidelijk of dit nieuwe onderzoek ook met het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) in Wenen is afgesproken. Volgens de nucleaire deal van Wenen in 2015 mag Iran enkel beperkt verrijken tot 4,5 procent. Met het nucleair akkoord moest uitgesloten worden dat Iran een atoombom ontwikkelt.

De Amerikaanse president Donald Trump had de deal in mei 2018 eenzijdig opgezegd en de sancties tegen Iran weer ingevoerd. Als gevolg daarvan heeft Teheran al herhaaldelijk gedreigd het nucleair akkoord op te blazen en een onbeperkte uraniumverrijking te hervatten, indien de sancties niet worden opgeheven.







Bron: Belga