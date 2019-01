Georges Leekens gaat Tractor in Iran trainen

Georges Leekens is vandaag aangesteld als de nieuwe coach van Tractor Sazi Tabriz, een traditieclub in Iran. ‘Mack the Knife’ zette zijn handtekening onder een overeenkomst die de 69-jarige trainer tot het einde van het seizoen in Tabriz houdt. Anderhalve maand na zijn ontslag bij de Tunesische club Etoile Sportive du Sahel vond Leekens alweer een nieuwe werkgever. FC Tractor, een viervoudig landskampioen in Iran, wordt zijn 26e opdracht als coach. De club uit Tabriz, een stad aan de grens met Azerbeidzjan en Armenië, staat halverwege de Iraanse competitie vierde. Tractor heeft met 26 punten vijf punten minder dan drie andere clubs. Leekens volgt er de in september ontslagen Welshman John Toshack op.

De 69-jarige Leekens is al ruim dertig jaar trainer en leidde onder meer Club Brugge, AA Gent en KV Kortrijk. Hij was ook twee keer bondscoach van de Rode Duivels, van 1997 tot 1999, en van 2010 tot 2012. De voorbije jaren trainde hij ook nog Lokeren en de nationale elftallen van Tunesië, Algerije en Hongarije.







Bron: Belga