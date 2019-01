Dodentol mijnramp China loopt op tot 21 slachtoffers

Nadat een dak van een mijngang instortte in een steenkoolmijn in het noordwesten van China zijn nu al 21 doden te betreuren. Dat melden staatsmedia.

Eerst waren 19 doden gerapporteerd, maar zondagochtend vonden hulpverleners nog twee lichamen van kompels die vastgezeten hadden, meldt het staatspersagentschap Xinhua.

De ramp vond zaterdag plaats in de Lijiagou-mijn van het bedrijf Baiji Mining Co in de stad Shenmu, provincie Shanxi, rond 09.30 uur onze tijd. Toen waren er 87 mijnwerkers aan de slag in de ondergrond. 66 kompels konden behouden bovengehaald worden nadat de gang instortte, aldus Xinhua. Een onderzoek naar de oorzaak van de ramp is opgestart.

China is de grootste steenkoolmijnenexploitant ter wereld. De mijnen hebben er de reputatie van erg onveilig te zijn. In 2017 waren er 217 ongevallen. Daarbij kwamen 375 mijnwerkers om het leven.

Bron: Belga