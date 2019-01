Dakar 2019 – Derde etappezege voor Sébastien Loeb

De Fransman Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR) heeft zondag de zesde etappe in de Dakar gewonnen. Voor Loeb is het zijn derde etappezege in deze Dakar, zijn tweede opeenvolgende. De Franse negenvoudige wereldkampioen rally ontpopt zich zo tot rechtstreekse uitdager van Nasser Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing), die als tweede finishte, op 2:17 van Loeb. Voor de X-Raid rijders Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Buggy) en Jakub Przysgonski en Tom Colsoul (MINI John Coopers Works) werd het een baaldag. Peterhansel wist de schade enigszins te beperken. Erger is het voor Przygonski-Colsoul. Het duo verliest aan waypoint 6 meer dan een uur.

Loeb moest als eerste wagen de duinen in maar klaarblijkelijk deede dat de Fransman niet. De ritwinnaar bleef de hele dag in de buurt van Al-Attiyah. Bij het zesde waypoint had Loeb zijn achterstand omgebogen in een kleine voorsprong, die hij behield tot aan de finish. In de stand schuift Loeb op van de vijfde naar de tweede plaats, op 37:43 van Al-Attiyah.

Cyril Despres (MINI John Cooper Buggy) en Nani Roma (MINI John Cooper Works) reden de derde en de vierde tijd. Roma zakt in de stand van de derde naar de vierde plaats. De Spanjaard is wel genaderd tot op 4:10 van Stéphane Peterhansel, die als zesde eindigde en 18:49 verloor op ritwinnaar Loeb. Het verschil met leider Al-Attiyah is opgelopen tot 41:14.

Voor Jakub Przygonski en Tom Colsoul wordt het een rampdag. Bij het eerste waypoint verloor het duo al ruim 22 minuten. Aan waypoint 6 was die achterstand opgelopen tot meer dan een uur. Het duo heeft waypoint 7 en de finish nog niet bereikt.

bron: Belga