Australian Open – Wozniacki voor eerste duel: “Van Uytvanck is een delicate tegenstander”

Caroline Wozniacki (WTA 3) is maandag de tegenstander van Alison Van Uytvanck (WTA 52) in de eerste ronde van de Australian Open. De 28-jarige Deense, oud-nummer één van de wereld, is de titelverdedigster in Melbourne. Wozniacki boekte vorig jaar haar eerste grandslamzege door in de finale de Roemeense Simona Halep (WTA 1) te verslaan. “Ik kijk er heel erg naar uit opnieuw te kunnen beginnen aan dit toernooi”, stak Wozniacki zondag op haar persconferentie van wal. “Er wacht mij als titelverdedigster een grote uitdaging. Het is nauwelijks voor te stellen dat het al een jaar geleden is dat ik hier won. Er hangen overal foto’s van mij hier. Ik voelde me tijdens mijn training in de Rod Laver Arena al meteen op mijn gemak.”

Wozniacki, die het voorbije najaar bekendmaakte te kampen met de auto-immuunziekte reumatoïde artritis, herinnerde zich haar duel met Alison Van Uytvanck, vorig jaar in Rome (6-1 en 6-4 in het voordeel van de Deense, red.), nog goed. “Het is een delicate tegenstander. Ze heeft een atypische stijl, met vlakke slagen en veel ritmewisselingen. Ze slaat bovendien goed op. Ik zal zo goed mogelijk moeten proberen retourneren en agressief spelen. Het feit dat ze vorig jaar op Wimbledon Muguruza klopte? Dat is goed voor haar.”

bron: Belga