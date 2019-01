Australian Open – Flipkens voor duel met Sasnovich: “Ik verwacht me aan een moeilijke match”

Kirsten Flipkens (WTA 50) maakt zich op voor haar elfde deelname aan de Australian Open. De 33-jarige Kempense, die in 2013 haar beste resultaat neerzette met een achtste finale, ontmoet maandag op court 13, in de vierde match van de dag, de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 31). “Ik ben altijd blij hier terug te keren”, opende Flipkens zondag. “De infrastructuur en de nieuwe Rod Laver Arena zijn fantastisch. Het lijkt wel een nieuw grandslamtoernooi. Ik heb een goede voorbereiding achter de rug. Ik heb al wel wat matchen in de benen na het toernooi in Hobart, waar ik de kwartfinales haalde in het enkelspel en de finale in het dubbel. De omstandigheden zijn er vergelijkbaar met in Melbourne. De goede resultaten in Hobart hebben me vertrouwen en een goed gevoel gegeven. Ik ben heel gemotiveerd om er aan te beginnen.”

Flipkens en Sasnovich kwamen elkaar al twee keer eerder tegen op het circuit. Ze wonnen elk een keer. “Sasnovich is de laatste tijd sterk verbeterd”, vervolgde Flipkens. “Ze haalde de halve finales in Sydney en is gestegen op de WTA-ranking. Daardoor is ze reekshoofd nu. Ik verwacht me aan een moeilijke wedstrijd. Het wordt zaak haar backhand in de gaten te houden, die is beter dan haar forehand. Zelf weet ik wat ik kan. Ik ben al 33, maar sta toch opnieuw in de top 50. En als ik niet geblesseerd raak, kan ik nog wel enkele jaren voortdoen.”

bron: Belga