Zo vermijd je ingegroeide haartjes

Ingegroeide haartjes kunnen voor heel wat ongemak zorgen. Zeker in je intieme zone kunnen ze behoorlijk pijnlijk zijn. Eigenlijk zij het niet meer dan haartjes die besloten hebben om te krullen en opnieuw in de huid te groeien. En de gevolgen daarvan zijn hinderlijk. Met deze tips vermijd je vervelende toestanden!

Scrubben, scrubben, scrubben

Ingegroeide haartjes worden soms veroorzaakt door dode huidcellen die zich vasthechten aan de haar in kwestie. Het is dus een kwestie van dode huidcellen te vermijden en dat doe je door te scrubben. Een keer per week is voldoende, maar kies voor een effectieve scrub. In het beste geval combineert het product een chemische en mechanische exfoliatie. Dat betekent dat er niet alleen kleine korreltjes inzitten, maar ook zuren die de dode huidcellen afbreken.

Scheer zoals het moet







Eerst en vooral: scheren is eigenlijk niet de ideale manier om ingegroeide haartjes te vermijden. De haren worden namelijk afgesneden, wat ervoor zorgt dat ze extra ‘scherp’ zijn en makkelijker de huid opnieuw kunnen binnendringen. Er zijn vandaag de dag heel wat alternatieven zoals laserontharing of ontharingscrème op de markt.

Als je toch voor scheren kiest, is een elektrisch scheerapparaat eigenlijk beter. De haartjes worden iets minder kort afgesneden en groeien daardoor minder makkelijk in je huid. Het resultaat is wel iets minder glad dan met een klassiek scheermesje.

Gebruik je liever een wegwerpmes? Onthoud dan wel dat het wel degelijk om een wegwerpvariant gaat die je regelmatig moet vervangen. Botte mesjes zorgen gewoon voor een minder glad, stoppelig resultaat met veel kans op ingegroeide haartjes en ontstekingen. Gebruik ook scheergel om je huid zo min mogelijk te irriteren. Hoewel je huid minder zacht zal aanvoelen, is het aan te raden om met de haarrichting mee te scheren. Op die manier zijn je stoppels minder scherp en heb je dus minder kans op ingroei.

Toch een ingegroeid haartje?

Je hebt waarschijnlijk de neiging om het rode bultje uit te knijpen, maar doe dat vooral niet. Ten eerste komen er op die manier bacteriën in je huid, ten tweede bestaat de kans dat je het haartje alleen maar dieper duwt. Als je de ingegroeide haar goed ziet zitten, kan je met een steriel pincet het haartje uittrekken. Wees zacht voor je huid en maak geen kraters door oneindig lang met het pincet in je huid te pulken. Als het echt niet lukt en je hebt last van de ingegroeide haartjes, kan je best een bezoekje brengen aan de dokter.