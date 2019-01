Seks op eerste date voorspelt stabiele relatie

Er wordt soms wat neerbuigend gedaan over koppels die op hun eerste date al de lakens met elkaar delen. Dit vroege pieken zou de kans op een stabiele en langdurige relatie verpesten. De wetenschap is het echter niet helemaal eens met deze stelling.

Sterker nog: door op de eerste date direct tot het uiterste te gaan, kan er juist een extra vonk overslaan waardoor er uiteindelijk een intieme én romantische relatie ontstaat.

“Geslachtsgemeenschap kan een basis zijn voor een diepere emotionele connectie tussen mensen die elkaar niet goed kennen”, zo verklaart Gurit Birnbaum van de Israëlische Herzliya-universiteit aan The Sun. “Onze conclusies gelden niet alleen voor mannen maar ook voor vrouwen. Seks zorgt ervoor dat mensen een sterke band krijgen.”

Voor het onderzoek werd het gedrag tijdens dates en het seksleven van heteroseksuele mannen en vrouwen nader bekeken. In tegenstelling tot wat doorgaans wordt aangenomen zijn niet alleen mannen maar ook vrouwen meer geneigd om een diepere band te vormen wanneer zij seksueel opgewonden zijn.

“Vanwege culturele normen en de evolutie zijn mensen geneigd om een amoureuze band op te bouwen met mensen tot wie ze zich seksueel aangetrokken voelen.” Dit verliefde gevoel is er echter niet altijd geweest. Volgens de wetenschappers is dit erin geslopen door sociale omgangsvoren, culturele normen in duizenden jaren beschaving en de menselijke evolutie die miljoenen jaren teruggaat.

MUZIEK EN REGENWOUDEN

De eerste onderzoeksgroep bestond uit 36 vrouwen en 22 mannen. Zij moesten een nummer playbacken van een zanger van wie zij dachten dat die uit onderzoeksgroep van het andere geslacht kwam. Na hun playbacksessie moesten ze beoordelen in hoeverre ze deze persoon beminden. Hierbij kwamen de onderzoekers erachter dat des meer de proefpersoon de zanger beminde, des te meer intiem gedrag ze vertoonden. Ook voelden ze een sterkere connectie met de mensen die zij als aantrekkelijker beoordeelden.

In een andere studie kregen 50 mannen en 50 vrouwen een film te zien. De ene helft kreeg een erotische maar niet pornografische film voorgeschoteld, de andere groep kreeg een ander soort natuurfilm te zien over de regenwouden in Zuid-Amerika. Na de film moesten de deelnemers drie vragen beantwoorden, hierbij werden ze vergezeld door een aantrekkelijk lid van het andere geslacht.

Hoewel ze dachten dat deze persoon ook aan het onderzoek meedeed, was dit eigenlijk een acteur. De acteur deed alsof hij heel veel moeite had met de derde vraag en vroeg de deelnemer om hulp. Onderzoekers kwamen er hierdoor achter dat de deelnemers die de erotische film hadden bekeken sneller bereid waren om hulp te bieden en hier ook meer tijd aan spendeerden. Daarnaast werden ze als vriendelijker en hulpvaardiger beoordeeld dan de controlegroep.

Oerinstinct

Professor Birnbaum concludeert dat ons seksuele gedrag in de eerste plaats is ontwikkeld voor voortplantingsdoeleinden. Toch is hier biologisch gezien niet per se een romantische relatie voor nodig. Waarom vidnen we dat dan toch zo belangrijk?

De mens organiseert zich zo dat baby’s de bescherming krijgen van twee ouders. Omdat mensenkinderen vergeleken met andere diersoorten zeer langzaam opgroeien en heel lang hulpbehoevend blijven, is een goede bescherming noodzakelijk. Vooral in de oertijd waarin gevaar overal op de loer lag, was de kans dat een baby het overleefde groter wanneer de ouders samenwerkten en ondertussen goed met elkaar oovereen kwamen. Samenwerken met iemand die je goed kent gaat immers een stuk makkelijk dan met iemand met wie je niks gemeenschappelijk hebt.

Bron: Metro Nederland