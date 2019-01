Mensen met obesitas hebben kleinere hersenen

Kamp je sinds enkele jaren met een corpulente bierbuik of heeft je silhouette iets weg van een peer? Dan bestaat de kans dat tegelijk het volume van je hersenen is afgenomen, melden Britse wetenschappers. Specifiek zou je dan over minder grijze massa beschikken.

Mensen die veel overtollig vet rond hun heupen hebben, kampen tegelijk ook met een kleiner brein dan andere mensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de universiteit van het Britse Loughborough dat gepubliceerd werd in het magazine Journal. De wetenschappers focusten zich specifiek op het verband tussen het verschil in de omvang van je middel en je heupen en de hoeveelheid grijze massa die er in je hersenen terug te vinden is. De grijze massa is het onderdeel van je hersenpan dat de ongeveer 100 miljard zenuwen bevat.

Nog zoeken naar de oorzaak







Voor de studie werden 9.652 mensen van middelbare leeftijd bekeken. Een vijfde van de proefpersonen had volgend hun BMI overgewicht. Voor het volume van de hersenen hielden de wetenschappers rekening met de leeftijd, fysieke activiteit, rookgedrag en bloeddruk van de testpersonen. Elk van de factoren heeft een invloed op de grootte van je hersenpan. En wat bleek? Mensen met het hoogste BMI en de hoogste heup-middel-ratio, hebben het minste grijze massa.

Uit de cijfers blijkt dat mensen met een BMI boven 30 en een brede heuppartij gemiddeld zo’n 13 kubieke centimeter minder grijze massa hebben dan gezonde testpersonen. Ondanks het opvallende resultaat, heeft de studie het oorzakelijk verband tussen de twee effecten nog niet kunnen vaststellen. “Het is niet duidelijk of obesitas de verminderde omvang veroorzaakt, of omgekeerd”, zegt auteur van de studie Mark Hamer aan CNN.