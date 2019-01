Evi Hanssen valt als eerste af in Nederlandse ‘De Mol’

Evi Hanssen is opgelucht dat ze weer vrijuit mag praten na haar deelname aan het Nederlandse ‘Wie is de Mol?’. De Vlaamse presentatrice moest in de tweede aflevering als eerste deelnemer de groep verlaten. Maar daar is ze naar eigen zeggen niet rouwig om.

“Opgelucht! Dat ik weer vrij mag praten, niet meer hoef te tellen hoeveel happen iemand van z’n broodje at en korte of lange tenen had”, schrijft de 40-jarige Hanssen op Instagram.



“Echt niks voor mij”







“Versta me niet verkeerd, ik heb veel gelachen en stuk voor stuk bijzondere mensen leren kennen, maar het psychologische aspect van het spel had ik totaal onderschat”, schrijft Hanssen in het dagboek waar elke afvaller een tekstje in mag pennen.

“Ik had er zo’n 20 jaar naar uitgekeken om deel te nemen aan ‘Wie is de Mol?’ en daarom was het ook zo raar om te merken dat het programma, waar ik zo hard fan van was, toch echt niks voor mij bleek te zijn.”

Hoofdverdachte

Het constante spelletje was niets voor haar, leerde Hanssen tijdens haar kortstondige deelname. “’s Avonds vroeg ik ook aan de groep of we het misschien voor één keer niet over de mol konden hebben. Gek genoeg werd ik daardoor hoofdverdachte nummer één, waardoor ik een beetje buiten de groep viel. Of zat dat alleen maar in mijn hoofd?”

Bij de vragenronde maakte Hanssen in de tweede aflevering een beslissing die haar allicht een terugrit naar huis heeft bezorgd. Ze richtte al haar antwoorden op één persoon. “Ik wist dat ik daarmee een enorm risico nam, maar ik had er ook vrede mee als ik er op die manier uit zou moeten. En dat gebeurde ook.”