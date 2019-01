Elena Castro Suarez is Miss België 2019

De 18-jarige Elena Castro Suarez is zaterdag in het Plopsa Theater in Adinkerke verkozen tot Miss België 2019. Zij volgt Angeline Flor Pua op als “de mooiste van het land”.

Na een lange avond schoten er van de initiële 30 meisjes uiteindelijk nog 12 over. De Spaans-Belgische Elena Suarez Castro kwam er als grote winnares uit. Ze is pas 18 jaar, komt uit Antwerpen en is studente rechtspraktijk.







Het is al de vierde keer in vijf jaar dat het kroontje van Miss België naar de provincie Antwerpen gaat. Elena Castro Suarez is bovendien de zesde Vlaamse Miss België op rij.

“Dit is echt geweldig en schitterend”, zo reageerde de kersverse miss. “Iedereen was heel sterk. Ik had misschien net dat beetje extra. Ik zal België alleszins goed vertegenwoordigen.”

Elodie Duchesne, de 19-jarige uit het Naamse Spontin, werd eerste eredame. Aline Elsermans, ook al uit Antwerpen vervolledigt het podium. Zij is 25 jaar en eventmanager. Michelle Vermeersch is vierde eredame en de eerste West-Vlaamse. Er waren nochtans zes West-Vlaamse kandidates. Julie Boone, de 23-jarige HR-consultant vervolledigt de top vijf.