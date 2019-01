Christoff in allerijl geopereerd aan lekkende hartklep

Zanger Christoff De Bolle heeft deze week een operatie moeten ondergaan voor een lekkende hartklep. “Het was een levensbedreigende situatie, ik ben zo opgelucht dat het achter de rug is”, zei hij na de operatie aan VTM Nieuws.

De 42-jarige schlagerzanger werd dinsdag geopereerd door Hugo Vanermen, de 69-jarige hartspecialist die ook koning Albert al twee keer opereerde. De zanger moet het nu nog een paar weken rustig aan doen.







Volgens Vanermen was de operatie wel degelijk “dringend”. “Hij had een hartklep die heel erg lekte tussen de linkerkamer en de voorkamer van het hart”, zo verklaart hij in Het Laatste Nieuws. “Je moet zo’n hartklep zien als een parachute die opgespannen wordt bij elke hartslag. Als een koordje te lang geworden is, sluit die klep niet meer goed. Bij elke hartslag wordt bloed weggepompt, maar bij Christoff vloeide 30 procent terug in de verkeerde richting.”

Afgelopen dinsdag is onze vriend Christoff geopereerd aan zijn hartklep. Hij had al lange tijd gezondheidsproblemen en gelukkig is zijn operatie geslaagd! Hopelijk is hij snel weer de oude. Vanavond zullen Florian en ik bij hoge uitzondering met z’n tweeën op de planken staan! pic.twitter.com/dshEmnPzTq — JAN SMIT (@JanSmit) 12 janvier 2019



“Extreem moe”

“Ik voelde me al een tijdje extreem moe, maar ik dacht dat dat door mijn drukke agenda kwam”, vertelt hij vanop zijn ziekbed. “We hebben een bijzonder druk jaar achter de rug met KLUBBB3 (het trio dat hij vormt met Nederlander Jan Smit en Duitser Florian Silbereisen, red.), en ik heb samen met mijn zus Lindsay een hele reeks uitverkochte kerstconcerten gegeven in december.”

“Toen ik na de feestdagen ging sporten, werd ik plots onwel. Ze hebben me meteen naar de spoed gebracht. Cardioloog Pedro Brugada is een goeie vriend en toen die mijn dossier ingekeken had, sloeg hij meteen alarm. Ik had een lekkende hartklep en het was ernstig, zei hij. Ik moest zo snel mogelijk geopereerd worden. Het is niet even een operatie aan je knie, of je appendix die eruit moet. Ze gingen mijn hart stilleggen en overschakelen op een machine! Natuurlijk denk je dan aan de dood en aan de geliefden die je zou moeten achterlaten. Gelukkig had ik veel steun aan mijn verloofde Ritchie, en aan mijn geloof. Ik wist ook wel dat ik in goede handen was bij een wereldbefaamd team met heel veel ervaring.”