Brits koppel tilt “bospoepen” naar nieuwe, vreemde hoogtes

“We zitten met een bospoeper.” Menig Vlaming herinnert zich nog wel de zin (en de bijhorende beelden) uit de serie ‘Van vlees en bloed’. In het Engelse Kirkstall, in West Yorkshire, hebben ze nu een soortgelijk probleem.

Alleen lijkt het erop dat de desbetreffende personen een stap verder gaan: een voorbijgangster zag twee met vogelbloed besmeurde personen, omringd door zingende vrouwen, de liefde bedrijven. Dat melden Britse media.







De vrouw, die anoniem wenst te blijven, was vrijdagnamiddag met haar hond gaan wandelen toen haar hond er even alleen vandoor ging. “Ik liep hem achterna en kwam terecht in een afgelegen stukje van het bos.”

Naakte vrouw

Daar trof ze een bevreemdend tafereel aan: “Ik zag een naakte vrouw op een laken liggen, ik dacht eerst zelfs dat ze dood was. Toen ik dichterbij kwam, zag ik ook een man, die net op dat moment zijn vinger in bloed drenkte van een dode vogel, en dat bloed op het gezicht van de vrouw smeerde. Daarna hadden de man en de vrouw seks.”

Toen de vrouw even later opnieuw voorbij de plaats passeerde, waren er ook een vijftal vrouwen, in witte gewaden gekleed, die rond het koppel stonden, en die gezangen hadden ingezet. “Ze wisten allemaal dat ze bekeken werden, maar het kon hen precies niet deren”, aldus de vrouw, die de politie belde.

Openbare zedenschennis

De politie van West Yorkshire bevestigt dat er een oproep is binnengekomen over openbare zedenschennis in het bos. “We hebben niemand aangetroffen en dus ook niemand gearresteerd, maar we gaan meer patrouilleren in dat bos”, klonk het daar.