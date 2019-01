Twee personen omgekomen in brand in Waterloo

Twee personen zijn omgekomen in een gebouwbrand in Waterloo vanochtend. Dat is vernomen bij de hulpdiensten van Waals-Brabant en de lokale politie. De brandweer van Eigenbrakel rukte uit voor een brand om 09.30 u in de avenue des Constellations in Waterloo. De vlammen sloegen uit de gelijkvloerse verdieping, toen de brandweer aankwam. Een buur had alarm geslagen.

De brandweermensen vonden het levenloze lichaam van een vrouw van 74 jaar en haar broer van 60 jaar. Zij bevonden zich op de eerste verdieping van het gebouw.







Volgens de politie gaat het om een accidentele brand. Een gerechtelijk expert voet onderzoek naar de juiste oorzaak van de brand. Omstreeks 10.50 uur was de interventie van de brandweer afgelopen.

Bron: Belga