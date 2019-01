Twee doden bij crash sportvliegtuigje in Oost-Duitsland

Bij de crash van een sportvliegtuigje in Oost-Duitsland zijn zaterdagnamiddag de twee inzittenden, beiden mannen, omgekomen. Het vliegtuigje stortte neer op een akker in de buurt van het dorpje Oberbarnim in het district Maerkisch-Oderland in de deelstaat Brandenburg, waar de Duitse hoofdstad Berlijn is gevestigd. Het tweemotorige toestel van het type Partenavia was rond 11.00 uur opgestegen vanop het vliegveld Strausberg in de omgeving van Berlijn. Een uur later stortte het om een nog niet achterhaalde oorzaak neer. Meer informatie was niet onmiddellijk beschikbaar.

bron: Belga