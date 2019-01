Syrische regering veroordeelt vermoedelijk Israëlische luchtaanvallen

De Syrische regeringt heeft de nieuwe vermoedelijke Israëlische luchtaanvallen op doelen in het door een oorlog geteisterde land als vijandelijke agressie veroordeeld. Het gaat om een poging om de crisis in Syrië uit te breiden en de terroristen te steunen, klinkt het vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken in Damascus. Dat meldde het staatspersbureau Sana zaterdag.

Israëlische gevechtsvliegtuigen hadden vrijdagnacht raketten afgevuurd op doelen in de buurt van Damascus. In het westen van de stad waren explosies te horen. Volgens het Britse Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) vernietigden Israëlische raketten ook verschillende wapendepots van de Iraanse Revolutionaire Garde en de Libanese sjiitische militie Hezbollah. Het Israëlische leger wilde geen commentaar kwijt.

Israëlische bommenwerpers hebben in het verleden al verschillende doelwitten in buurland Syrië aangevallen. Israëls aartsvijand Iran is naast Rusland de trouwste bondgenoot van de regering van president Bashar al-Assad en steunt hem in de bijna acht jaar durende oorlog op militair vlak.

