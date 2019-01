Opnieuw duizenden Serviërs op straat tegen president Vucic

In de Servische hoofdstad Belgrado zijn zaterdag opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen president Aleksandar Vucic en zijn regering. Ze riepen slogans als “Verraad, verraad” en “Vucic is een dief”, meldt de Danas, een aan de oppositie gelinkte krant, op zijn website. Het was de zesde zaterdag op rij dat de tegenstanders van de regering manifesteerden. Er waren zaterdag ook manifestaties Novi Sad, Kraguejevac, Kursumlija, Krusevac, Uzice en Pozega, aldus staatstelevisiezender RTS.

Aanleiding voor de golf van protesten was de brutale aanval tegen de voorzitter van de linkse partij Borko Stefanovic eind november in de zuidelijke stad Krusevac. Wie voor die aanval verantwoordelijk was, is tot vandaag niet geweten.

De demonstraties richten zich tegen het klimaat van geweld die Vucic en zijn aanhangers volgens de oppositie in de hand hebben gewerkt door haatcampagnes tegen andersdenkenden en kritische journalisten.

De initiatiefnemers hebben opgeroepen om woensdag te protesteren tijdens een herdenkingsviering voor de vermoorde Kosovaars-Servische politicus Oliver Ivanovic. De opposant van de Kosovo-politiek van Vucic werd op 16 januari 2017 in de Servische enclave Kosovska Mitrovica op klaarlichte dag op straat doodgeschoten.

bron: Belga