Miss België 2019 – Elena Castro Suarez is Miss België 2019

De 18-jarige Elena Castro Suarez is zaterdag in het Plopsa Theater in Adinkerke verkozen tot Miss België 2019. Zij volgt Angeline Flor Pua op. Darline Devos van het Nationaal Comité maakte dat zaterdagavond tijdens een galashow bekend. Een lange avond ging voorbij en van de 30 meisjes schoten er uiteindelijk nog 12 over. De Spaans-Belgische Elena Suarez Castro kwam er als grote winnares uit. Ze is pas 18 jaar, komt uit Antwerpen en is studente rechtspraktijk. Het is al de vierde keer in vijf jaar dat het kroontje naar de provincie Antwerpen gaat.

bron: Belga