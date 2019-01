Miss België 2019 – Alle nevenprijzen zijn verdeeld

Naast het opperste kroontje worden ook een aantal andere neventitels verdeeld tijdens de galashow van Miss België. Die zijn al verdeeld tijdens de eerste afvallingsronde. Nathalie Desplancke uit Middelkerke kreeg Miss Sympathy uit handen van oud-Miss België Noémie Happart. Yulia Chernyshkova, de enige deelneemster uit Luxemburg, is Miss Social voor haar werk op de sociale media. Miss Beach ging ook naar Wallonië, namelijk naar Célia Jans uit Milmort. Shana Vanfraechem uit Diest is Miss Talent.

Miss Sport ging naar Burcht, naar Laura Oliveira Granja. Miss Charity was weggelegd voor de Antwerpse Elena Castro Suarez en de laatste prijs ging naar West-Vlaanderen: Josephine-Charlotte Lecluyse uit Kuurne ging lopen met de titel van Miss Catwalk.

Na de eerste ronde blijven nog 20 meisjes over.

bron: Belga