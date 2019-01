Hanne Desmet grijpt net naast brons op 1.500m op EK shorttrack

Hanne Desmet is op de tweede dag van de Europese kampioenschappen shorttrack in het Nederlandse Dordrecht als vierde geëindigd op de 1.500 meter. Ze strandde op 55 duizendsten van het brons. Het was de beste prestatie van de dag van de Belgische afvaardiging. De overwinning ging naar de Nederlandse Suzanne Schulting, die daarmee mogelijk een basis legde voor haar eerste allroundtitel. De tweede plaats was voor de Britse Elise Christie, de derde voor de Russin Sofia Prosvirnova.

Desmet bleef bij een laag tempo lang achter in de groep van zeven hangen. “Dat was niet de beste tactiek”, gaf ze later toe. In de laatste ronden lag het tempo te hoog om nog veel goed te maken. Mede dankzij de diskwalificatie van de Française Tifany Huot Marchand werd Desmet vierde.







Desmet bereikte de A-finale door brutaal haar halve eindstrijd te winnen. Drie ronden voor de streep pakte ze de kop en ze stond die niet meer af.

Haar broer Stijn deed hetzelfde, maar werd ingehaald door Vladislav Bykanov uit Israël. Op het voorlaatste rechte eind werd hij verschalkt door de Russische routinier Semen Elistratov, zodat er slechts een plek in de B-finale restte. Daarin werd Stijn Desmet vierde. Hij revancheerde zich op de 500 meter. In de B-finale die hij won hield hij Elistratov achter zich. Voor Hanne Desmet eindigde het verhaal van de 500 meter in de halve eindstrijd.

Stijn en Hanne Desmet en Ward Pétré vormen het elitekorps van het Belgische shorttrack. Sinds augustus traint het drietal samen met de Nederlandse selectie in Heerenveen. Dat project wordt gesteund door het BOIC, Sport Vlaanderen en de KBSF, maar de schaatsers moeten uit eigen zak op jaarbasis daarbij nog 5.000 euro betalen. Daarnaast hebben ze nog de huisvestingskosten.

Met een A-finaleplaats heeft het Thialf-project zijn eerste resultaat opgebracht. Omdat de elite naar het schaatsgekke Nederland is verhuisd, is er voor de subtop minder ijs beschikbaar. Trainde de selectie van bondscoach Pieter Gysel voorheen in Hasselt, nu moet Rino Vanhooren tussen Gent en Brugge pendelen om voldoende uren op het ijs te maken.

Bron: Belga