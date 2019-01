Formule E – Jérôme D’Ambrosio wint ePrix in Marrakesh en is nieuwe leider

Jérôme D’Ambrosio (Mahindra Racing) heeft zaterdag de ePrix in het Marokkaanse Marrakesh gewonnen, dat is de tweede manche van het seizoen in de Formule E. Hij boekte zo zijn derde zege in de racecompetitie voorbehouden voor elektrische auto’s en komt op kop in de stand. Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) beëindigde de race niet. De als tiende vertrokken D’Ambrosio haalde het voor de Nederlander Robin Frijns en de vanop de poleposition gestarte Brit Sam Bird, die beiden voor Envision Virgin Racing aantreden.

Voor D’Ambrosio is het de derde overwinning in de Formule E, in 2015 won hij in Berlijn en in 2016 in Mexico.

Medio december eindigde D’Ambrosio op de derde plaats in de openingsmanche in Saudi-Arabië. In de stand staat hij aan de leiding met 40 punten. Met 12 punten minder is de Portugees Antonio Felix Da Costa (BMW Andretti), die de eerste manche won, terug te vinden op de tweede plaats.

Het seizoen 2018-2019 in de Formule E bestaat uit dertien races, verdeeld over twaalf steden op vijf continenten. Op 13 en 14 juli 2019 wordt er tweemaal geracet in de laatste stopplaats van het seizoen, New York. De eerstvolgende ePrix wordt op 26 januari in de Chileense hoofdstad Santiago gereden.

Net zoals in de Formule 1 eindigen de eerste tien piloten van elke race in de punten. De eerste krijgt 25 punten, de tweede 18 en de derde verdient 15 punten. Anders dan in de Formule 1 bestaan er in de Formule E ook bonuspunten. De piloot die van op de poleposition vertrekt mag 3 punten extra bijschrijven, de snelste ronde wordt beloond met één extra punt.

