Criminele bendes storten noorden van Brazilië in een golf van geweld

De machtsstrijd tussen criminele bendes en de de veiligheidstroepen in het noorden van Brazilië is verder geëscaleerd. In de nacht van vrijdag op zaterdag (lokale tijd) bliezen vermoedelijke bendeleden een hoogspanningsmast op in de omgeving van Fortaleza. Dat meldde de nieuwssite G1. In de stad aan de Atlantische kust werd ook een bomaanslag op een autodealer gepleegd. Sinds het begin van het jaar registreerden de autoriteiten in de deelstaat Ceará 194 aanslagen op banken, winkels, openbare instellingen en voertuigen. Tot dusver zijn 319 verdachten gearresteerd. De aanslagen van de bendes zijn blijkbaar gericht tegen de harde koers die de nieuwe president Jair Bolsonaro in de strijd tegen de misdaad wil varen.

De ex-militair heeft beloofd misdadigers vastberaden te zullen aanpakken en de veiligheidssituatie in Brazilië te verbeteren. Achter de aanvallen met brandbommen, explosieven en vuurwapens zouden machtige misdaadkartels schuilgaan, die vanuit de gevangenissen van het Zuid-Amerikaanse land worden gestuurd.

Voortaan zullen opgesloten bendeleiders ook strenger gecontroleerd worden. Inmiddels werden al 35 bendeleden overgeplaatst naar federale gevangenissen om de communicatie met hun kompanen op vrije voeten te verhinderen. De autoriteiten namen ook al een grote hoeveelheid gsm’s, wapens en drugs in beslag.

