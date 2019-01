Congolese verkiezingen – Kabiliagetrouwen veroveren bijna 350 van de 450 parlementszetels

De coalitie rond de uittredende president Joseph Kabila heeft “bijna 350” van de 485 parlementszetels veroverd tijdens de wetgevende verkiezingen in de Democratische Republiek Congo. Dat heeft regeringswoordvoerder Lambert Mende zaterdagavond aan AFP gemeld. De coalitie ‘Front commun pour le Congo’ (FCC) behaalde een ruime voorsprong op de coalitie Lamuka van oppositieleider Martin Fayulu, die “80 afgevaardigden in het parlement” krijgt, voegde hij eraan toe. De coalitie ‘Cap pour le changement’ (Cach) van Félix Tshisekedi, de “winnaar van de presidentsverkiezing”, zou vertegenwoordigd worden door een “vijftigtal afgevaardigden, aldus nog Mende, die zelf herkozen werd.

De premier van zal daarom gekozen moeten worden uit de Kabilagetrouwen, omdat het hoofd van de regering uit de parlementsmeerderheid moet komen.

Fayulu heeft zaterdag hoger beroep aangetekend bij het grondwettelijk hof. “Het hoger beroep moet leiden tot de nietigverklaring van de resultaten die Félix Tshisekedi tot president van de republiek uitroepen”, zei zijn advocaat.

Fayulu claimt de overwinning bij de presidentsverkiezingen met 61 procent van de stemmen in de eerste ronde. Hij hekelt de “electorale staatsgreep” van Kabila met de “medeplichtigheid” van Tshisekedi.

De Congolese verkiezingen, die drie keer werden uitgesteld, vonden op 30 december plaats om een opvolger aan te duiden voor president Kabila, die 18 jaar aan de macht was.

De erg omstreden resultaten van de kiescommissie (Céni) geven Tshisekedi aan als winnaar met 38,57 procent van de stemmen voor Martin Fayulu (34,8 procent) en de pupil van Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary (23 procent).

De Nationale Assemblee telt normaal gesproken 500 leden. Maar de verkiezingen werden uitgesteld tot maart in drie regio’s die elk nog 15 afgevaardigden naar het parlement mogen sturen (Beni en Butembo in het oosten en Yumbi in het Westen).

Bron: Belga