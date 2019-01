Belgen in het buitenland – Stijn Wuytens viert terugkeer na half jaar blessureleed

AZ Alkmaar heeft vrijdagavond op winterstage in het Turkse Belek een 3-2 nederlaag geleden tegen de plaatselijke topclub Fenerbahçe. Het grootste nieuws van de avond was echter het wederoptreden van middenvelder Stijn Wuytens. Hij viel tijdens de rust in en speelde de hele tweede helft. De 29-jarige Limburger kwam voor het laatst in actie tijdens de met 3-0 verloren bekerfinale eind april vorig jaar. Sindsdien stond hij aan de kant met een spierblessure in de schaamstreek.

Wuytens speelt sinds januari 2016 voor AZ. Voordien was hij aan de slag bij PSV, De Graafschap, Beerschot en Willem II.

Bron: Belga