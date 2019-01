Belg opgepakt in Chili omdat hij archeologische site beschadigde

In Chili zijn gisteren drie mensen, onder wie één Belg, opgepakt omdat ze schade zouden hebben aangericht aan de Atacama-reus, een geoglief in de Atacamawoestijn. Dat meldt de regionale procureur, Raul Arancibia, zaterdag aan Chileense media. De drie werden gisteren opgepakt op de internationale luchthaven van Arturo Merino Benitez van Santiago. Ze zouden de Atacama-reus, een geoglief of tekening in de aarde, beschadigd hebben. De drie werden ondervraagd en opgesloten.

Het onderzoek ging van start nadat een getuige had gemerkt dat mensen de tekening beschadigd hadden. De drie daders zouden geïdentificeerd zijn door bewakingsbeelden.







Volgens de procureur riskeren de daders een gevangenisstraf van 541 dagen tot 5 jaar en een boete.

bron: Belga