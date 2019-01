Australian Open – Mertens is tevreden met nieuwe coach en nieuwe raket: “Goede veranderingen”

Elise Mertens (WTA 12) hoopt ook dit jaar te kunnen schitteren op de Australian Open. De 23-jarige Limburgse profiteerde van de winter om enkele veranderingen in zowel haar omkadering als materiaal door te voeren. Ze werkt met een nieuwe coach, de Australiër David Taylor, en besliste ook om van raket te wisselen. Nieuw is ook de aanwezigheid van haar fysiekcoach Sam Verslegers in Melbourne. “Er is inderdaad heel wat veranderd”, erkende Mertens. “Maar het zijn allemaal positieve wijzigingen. Ik voel me momenteel goed met David als coach. We werken goed samen. Het is iemand met heel veel ervaring. Hij kent het vrouwentennis erg goed en kan me vooral op tactisch gebied nog veel bijleren.”

En dan is er nog de raket. Mertens zal dinsdag in haar eerste ronde tegen de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77) spelen met een exemplaar van het merk Head. Ook Novak Djokovic, Andy Murray en Maria Sharapova spelen met dat merk. “Ik heb hier lang over nagedacht”, vervolgde Mertens. “En het is geen keuze van sponsoring geweest. Het gaat om het gevoel. Deze raket is minder hard dan mijn Babolat, waarmee ik vorig jaar speelde. Het vraagt een beetje tijd om te wennen, maar ik heb vertrouwen dat het tijdens wedstrijden beter en beter zal gaan.”

bron: Belga