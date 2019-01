Australian Open – Garin, tegenstander van Goffin in Melbourne: “Fantastisch om hier te zijn”

Christian Garin (ATP 86) zal dinsdag de tegenstander van David Goffin (ATP 22) zijn in de eerste ronde van de Australian Open. De 22-jarige Chileen, winnaar van Roland Garros bij de junioren in 2013, neemt voor de eerste keer deel in Melbourne. “Het is fantastisch om hier tussen de beste spelers van de wereld te staan”, legde hij na zijn training uit aan Belga. “Het is een ongelooflijke ervaring voor mij. Bovendien speel ik goed op dit moment. Ik heb eind vorig seizoen drie Challengers op rij gewonnen (op gravel, red.) en ik voel ook dat ik beter word op hardcourt. Mijn sterke punten zijn mijn opslag en return. Het zal natuurlijk heel moeilijk worden tegen Goffin, maar ik ben heel gemotiveerd om het hem heel lastig te maken.”

Het wordt de eerste onderlinge confrontatie tussen beide spelers. Goffin bekende vrijdag Garin niet te kennen, de Chileen van zijn kant kent onze landgenoot maar al te goed. “David is een buitengewone speler. Hij speelt snel, solide en geeft altijd alles. Hij is één van de beste spelers van de wereld. Ik heb veel van zijn wedstrijden gezien en herinner me nog de halve finales van de Davis Cup tegen Argentinië. Nadien verloor België de finale tegen het Groot-Brittannië van Murray. Verder ben ik natuurlijk zijn finale in de Masters tegen Dimitrov ook nog niet vergeten.”

bron: Belga